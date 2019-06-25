Представники помісних православних церков з одинадцяти країн світу - прибули до Києво-Печерської Лаври.

Усе заради того, аби привітати Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Онуфрія. А приводів для святкувань сьогодні декілька. Це і пятиріччя з дня вступу предстоятеля на посаду, і іменини. Серед гостей були тисячі прихожан, серез яких - політики. Вони подякували Митрополиту за те, що зберіг єдність Української Православної Церкви.

"То, что сегодня мы видим - это процес очищения и выздоровления. еще хочу сказать, что это давление и парес на самом деле церковь сплотил. И верующие увидели, что священнослужители выдержавшие этот пресс способны их защитить. Нашему народу очень повезло с руковоителем канонической церкви. Потому что выдержать эту смуту с такой мудростью смог только он. Его выдержка позволила сойти этой пене и церковь выстояла. Я конечно в этот день хочу пожелать ему от души дальше плодотворно трудится во славу Бога и нашего народа. Мы ровняемся на него", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми намагалися, кожен своєю мірою, але хоч трошки молитися Богу. Хоч вранці, 10-15 хвилин, ввечері так само. Щоб розум був зайнятий Божественим тілом. Коли в розум потрапляють слова молитви, то виникають думки, які несуть в собі добру, світлу енергію. Яка просвящає саму людину і все, що навколо нас", - говорить Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ.