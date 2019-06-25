Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа. Первый - об увольнении Руслана Стефанчука с должности советника - представителя президента в Верховной Раде Украины. Второй - о назначении Руслана Стефанчука представителем президента Украины в Верховной Раде.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов Национального инвестиционного совета Украины.