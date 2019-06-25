Зеленский уволил Руслана Стефанчука [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа. Первый - об увольнении Руслана Стефанчука с должности советника - представителя президента в Верховной Раде Украины. Второй - о назначении Руслана Стефанчука представителем президента Украины в Верховной Раде.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов Национального инвестиционного совета Украины.
А также 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательного органа при президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию. А также в АП выступили с важным заявлением.
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