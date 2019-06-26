Усик возглавил рейтинг супертяжей по версии WBO [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг всемирной организации (WBO) в супертяжелом весе. Отмечается, что украинец также покинул рейтинг в тяжелом весе, передает "УНН".
Известно, что сразу за Усиком на втором месте оказался британец Тайсон Фьюри. Третье и четвертое место возглавили ямаец Диллиан Уайт и британец Энтони Джошуа.
Что касается других весовых категорий, то Виктор Постол поднялся на двенадцатое место в первом полусреднем весе (63,5 кг). Постол является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко едва заживо не сгорел на отдыхе, а также Ломаченко показал подготовку Усика к бою.
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