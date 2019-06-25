Владимир Кличко едва не сгорел заживо на отдыхе (видео) [ Редактировать ]
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко едва не лишился жизни во время отдыха в Мальорке (Испания). Об этом сообщает Bild.
По информации издания, в машинном отделении яхты, которую арендовал "Доктор Стальной Молот", произошел пожар. На борту судна также находились друзья и члены семьи боксера. Инцидент произошел в 1:30 в ночь с воскресенья на понедельник, когда судно отплыло достаточно далеко от берега. К счастью, пожарные спасли украинца и его близких.
"Пожарные сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывезти всех на берег как можно быстрее", - приводит слова Кличко Bild.
Сам боксер позднее прокомментировал инцидент в социальных сетях, опубликовав в Twitter видео залитой пеной яхты.
"Будьте осторожны со своими желаниями: судьба восприняла мое пожелание "немного адреналина" в буквальном смысле слова, и наша прогулка на яхте в воскресенье ночью закончилась пожаром. Семья и друзья были эвакуированы береговой охраной и пожарной спасательной командой. Не беспокойтесь: у нас все хорошо", - написал Владимир.
Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM— Klitschko (@Klitschko) 25 июня 2019 г.
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