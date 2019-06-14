Тренер новоиспеченного чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса (33-1, 22 КО) отговаривает Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) от немедленного реванша.



"Если бы я был наставником Джошуа, я бы попросил его сделать паузу, подождать год, выбрать другого соперника. Ему надо провести один или два боя перед тем, как снова выходить на Руиса", - приводит слова Мэнни Роблеса Boxingscene.com.

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Такого же мнения придерживается и легендарный промоутер Боб Арум из Top Rank, соглашаясь с тем, что Джошуа допускает большую ошибку, пытаясь сразу же отвоевать утраченные пояса.

В то же время мексиканский коуч уверен, что решение "АJ" пойдет на пользу его подопечному, так как Руис усердно работал на протяжении 15 недель, и провел два серьезных поединка, набрав хорошую физическую форму.

"Как тренер я обязан следить за тем, чтобы Энди не поймал звездную болезнь и оставался скромным парнем. Еще пару недель мы насладимся победой, а затем снова приступим к работе. Теперь мотивация будет еще больше", - резюмировал тренер.

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