Известный украинский боксер Александр Ломаченко показал, как боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) готовится к ответственному поединку. Спортсмен даже набрал вес перед дебютом в супертяжелой весовой категории. Форму Усика отметили пользователи Instagram.

"Вам не кажется, что Саша стал заметно мощнее?", - подписал фото Ломаченко.

Немного позже свежий снимок Усик добавил в своем личном аккаунте в соцсети. "Терминатор на каникулах", "Ну так супертяж, все по плану", "На массе", "Машина", "Мощь!", "Видно, что набор веса в правильное русло идет", "Здоровый дядя", - комментируют подписчики.

Раньше сообщалось о том, что знаменитый украинский боксер Александр Усик стал одним из лучших боксеров в истории тяжелого веса. А также Усик получил российскую премию.