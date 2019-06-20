"Стал мощнее": Ломаченко показал подготовку Усика к бою [ Редактировать ]
Известный украинский боксер Александр Ломаченко показал, как боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) готовится к ответственному поединку. Спортсмен даже набрал вес перед дебютом в супертяжелой весовой категории. Форму Усика отметили пользователи Instagram.
"Вам не кажется, что Саша стал заметно мощнее?", - подписал фото Ломаченко.
Немного позже свежий снимок Усик добавил в своем личном аккаунте в соцсети. "Терминатор на каникулах", "Ну так супертяж, все по плану", "На массе", "Машина", "Мощь!", "Видно, что набор веса в правильное русло идет", "Здоровый дядя", - комментируют подписчики.
Раньше сообщалось о том, что знаменитый украинский боксер Александр Усик стал одним из лучших боксеров в истории тяжелого веса. А также Усик получил российскую премию.
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