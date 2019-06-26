Поход в аквапарк обернулся для семьи трагедией [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, в Ужгороде 6-летний мальчик пошел отдыхать с родителями в аквапарк Aqua Rio-Park. Однако развлечение обернулось трагедией и ребенок утонул, сообщил владелец заведения и бывший мэр города Сергей Ратушняк.
"В АкваРиоПарке городе Ужгород произошла непоправимая беда. Маленький замечательный мальчик 6 лет, с которым отдыхали родители, утонул", - рассказал он.
Ребенок утонул, когда родители потеряли бдительность.
Напомним, что год назад в аквапарке часть горки рухнула на мальчика. Ребенку наложили 34 шва. А собственник ТРЦ заявил, что возьмет все расходы за лечение на себя.
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