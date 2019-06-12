Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" впал в кому [ Редактировать ]
В ночь, на 5 июня неизвестные избили Руслана Владыко, гитариста групп "Ляпис Трубецкой"и Trubetskoy. Сейчас музыкант находится в коме. Об этом говорится на странице группы в Facebook.
"Дорогие друзья и поклонники группы Trubetskoy. Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла. 6 июня наш друг и коллега Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме", - говорится на странице группы.
Также музыканты сообщили, что заявленные концерты группы отменять не планируют.
Ранее сообщалось, что звезде "Кадетства" перед смертью угрожали.
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