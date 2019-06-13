"Постановка!": Астафьеву заподозрили во вранье [ Редактировать ]
Известная украинская певица и модель Даша Астафьева часто радует поклонников новыми фото- и видео-публикациями в социальных сетях. И сегодняшний день не стал исключением. Астафьева опубликовала серию снимков из Киевского метрополитена.
Артистка позирует в шикарном белом платье в черный горох. На талии звезды - пояс светлокоричневого цвета
Волосы Астафьевой собраны, а если быть точнее, то заплетены в косу из накладных волос.
Раньше сообщалось о том, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников дерзким мини. Так, звезда опубликовала снимок, где она позирует в откровенном наряде. Известно, что ведущая любит внимание и всегда публикует большое количество снимков. А дочь Поляковой шокировала новым фото. А также украинская певица Оля Полякова заявила, что идет в политику и создает свою партию.
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