Известная украинская певица и модель Даша Астафьева часто радует поклонников новыми фото- и видео-публикациями в социальных сетях. И сегодняшний день не стал исключением. Астафьева опубликовала серию снимков из Киевского метрополитена.

Артистка позирует в шикарном белом платье в черный горох. На талии звезды - пояс светлокоричневого цвета

Волосы Астафьевой собраны, а если быть точнее, то заплетены в косу из накладных волос.

Раньше сообщалось о том, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников дерзким мини. Так, звезда опубликовала снимок, где она позирует в откровенном наряде. Известно, что ведущая любит внимание и всегда публикует большое количество снимков. А дочь Поляковой шокировала новым фото. А также украинская певица Оля Полякова заявила, что идет в политику и создает свою партию.