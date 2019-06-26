В Центральной избирательной комиссии состоялась жеребьевка, которая помогла определить порядок размещения политических партий в избирательных бюллетенях на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Список таков:

"Оппозиционный блок" "Сила и честь" Всеукраинское Объединение "Батькивщина" "Патриот" "Сила людей" "Оппозиционная Платформа" За жизнь "" "Партия зеленых Украины" "Всеукраинское объединение" Факел " Объединение "Самопомощь" "Европейская Солидарность" "Украинская стратегия Гройсмана" "Гражданская позиция" "Социальная справедливость" "Слуга народа" "Сила права" "Радикальная партия Ляшко" "Партия Шария" "Голос" "Политическая партия" Независимость "" "Аграрная партия Украины" Всеукраинское объединение "Свобода".

Раньше сообщалось о том, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 229 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам (ОВО) в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов. А также Центральная избирательная комиссия на заседании в воскресенье, 23 июня зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 48 кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах, выдвинутых политическими партиями, на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.