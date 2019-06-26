Досрочные выборы: в ЦИК жеребьевкой приняли важное решение [ Редактировать ]
В Центральной избирательной комиссии состоялась жеребьевка, которая помогла определить порядок размещения политических партий в избирательных бюллетенях на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.
Список таков:
- "Оппозиционный блок"
- "Сила и честь"
- Всеукраинское Объединение "Батькивщина"
- "Патриот"
- "Сила людей"
- "Оппозиционная Платформа" За жизнь ""
- "Партия зеленых Украины"
- "Всеукраинское объединение" Факел "
- Объединение "Самопомощь"
- "Европейская Солидарность"
- "Украинская стратегия Гройсмана"
- "Гражданская позиция"
- "Социальная справедливость"
- "Слуга народа"
- "Сила права"
- "Радикальная партия Ляшко"
- "Партия Шария"
- "Голос"
- "Политическая партия" Независимость ""
- "Аграрная партия Украины"
- Всеукраинское объединение "Свобода".
Раньше сообщалось о том, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 229 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам (ОВО) в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов. А также Центральная избирательная комиссия на заседании в воскресенье, 23 июня зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 48 кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах, выдвинутых политическими партиями, на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.
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