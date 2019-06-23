Центральная избирательная комиссия на заседании в воскресенье, 23 июня зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 48 кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах, выдвинутых политическими партиями, на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.

Итого, ЦИК зарегистрировал в воскресенье 212 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах. Следовательно, всего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274.

Таким образом, по состоянию на 23 июня ЦИК зарегистрировала 1743 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 12 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

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