СМИ сообщают, что у отца покойной Юлии Началовой Виктора обнаружили жуткую болезнь.

Родители Началовой долго не могли справиться со смертью дочери. Им даже пришлось обратится к психологам и отправится на лечение в Израиль. Во время обследования у Виктора - отца Юлии медики диагностировали рак кишечника.

"Как во сне очутились в Израиле у доктора. Когда мы туда прилетели, мы были настолько убитые... У меня была найдена проблема, с которой, к счастью, получилось справиться. Понадобилась операция", - рассказал Виктор.

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По словам лечащего врача, Началову повезло, что он улетел в Израиль, иначе так бы и не узнал бы о своей проблеме, это могло бы привести к фатальным последствиям.

"Были кардиоваскулярные онкологические скрининги. Только потому, что это было сделано так рано, мы смогли помочь. Своей смертью Юлечка спасла жизнь своему отцу. Был найден процесс в кишечнике, который реально угрожал жизни Вите", - рассказал специалист.

Раньше сообщалось о том, что PR-директор Началовой рассказала о сверхспособностях певицы. А также поклонники покойной российской певицы Юлии Началовой решили использовать землю из ее могилы для странных ритуалов. Они добавляют ее в чай и суп, чтобы "лечиться".