В среду, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун. Об этом сообщили в пресс-службе президента государства.

Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, в частности состояние реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО.

Также речь шла об урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках Минского формата, возвращение российской делегации в ПАСЕ и необходимость освобождения пленных украинских моряков.

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Глава государства подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Он также поблагодарил Парламентской ассамблеи НАТО за стойку и прочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил надежду, что наблюдатели Парламентской ассамблеи будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, поскольку это важно для Украины.

"Эти выборы - не только запрос и требование общества. Это не просто мое политическое решение о роспуске парламента. Самое главное, кроме запроса общества - это значительное количество реформ и законопроектов, которые сейчас нуждается наша страна, и невозможность их принятия сегодняшней Радой", - сказал Глава государства.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов. А также провел встречу с руководством Национальной академии наук.