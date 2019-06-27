Историческое событие: ученые нашли возможную могилу Богдана Хмельницкого [ Редактировать ]
Под храмом Суботова украинские геофизики обнаружили контуры склепа, который может являться могилой Богдана Хмельницкого, пишет "РБК-Украина".
Масштабные поиски с помощью археологов, геофизиков и историков продолжались более полгода и обнаружили доказательства, на которые никто уже и не рассчитывал.
"Контур гроба на глубине 6 метров. Исследовано, что там есть ходы - один со стороны, а другой центральный, заходит к этой крипте, где есть два захоронения", - говорится в сообщении.
Вероятный подземный объект, вымощенный кирпичом, засыпан грунтом, что хорошо видно на трехмерном изображении. Однако это лишь предположения и они нуждаются в дополнительных археологических исследованиях.
На данный момент специалисты решают, каким образом зондировать и исследовать места находок так, чтобы не навредить древней церкви.
К слову, теперь от туристов отбоя нет. Если в прошлом году храм посетило почти 30 тысяч человек по официальным данным, то после последнего открытия вероятного гетманского захоронения здесь готовятся принять в два раза больше.
Раньше сообщалось о том, что в Таиланде обнаружили уникальную находку.
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