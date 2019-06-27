Держава має лобіювати інтереси підприємств, щоб вони розвивалися та виходили на нові міжнародні ринки. Про це під час відвідин Харківського "Турбоатому" заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

За його словами, в Україні більшість заводів збанкрутувала через високі податки та закриті ринки. І відродження таких підприємств дасть змогу відродити українську економіку.

"Завод и коллектив сумел устоять в трудных условиях, перевооружится, модернизировать удержаться на рынке нарастить производство и вот на этом заводе можно приводит пример, как нужно работать для того, чтобы обеспечить рост производства, обеспечить рабочие места и я считаю, что государство должно помогать таким предприятиям лоббировать их интересы на внешнем рынке защищать внутренний рынок, чтобы товары которые производятся здесь покупались турбины, покупались нашими энергетиками. Я очень доволен посещением, потому что вижу, что есть примеры есть на что равняться", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".