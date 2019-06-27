На Полтавщині впав дельтаплан з людьми [ Редактировать ]
На Полтавщині впав дельтаплан - двоє людей загинули. Трагедія сталася сьогодні о шостій ранку поблизу міста Кобеляки.
Літальний апарат упав на соняшникове поле - про це нас повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Згодом з'ясувалось - обидва загиблих чоловіки - мешканці Кобеляк - 26 та 40 років.
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