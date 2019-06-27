Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля і не зачіпає інтересів інших

Комітет Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів. Про це повідомляють на сторінці посольства України в США у "Фейсбуці".

Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля і не зачіпає інтересів інших. За його ухвалення виступають і демократи, і республіканці.

Якщо у липні законопроєкт підтримає Палата Представників, то є всі шанси, що вже у серпні його проголосує Сенат і підпише Дональд Трамп.