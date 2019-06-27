США запровадять санкції проти російських газових компаній [ Редактировать ]
Комітет Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів. Про це повідомляють на сторінці посольства України в США у "Фейсбуці".
Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля і не зачіпає інтересів інших. За його ухвалення виступають і демократи, і республіканці.
Якщо у липні законопроєкт підтримає Палата Представників, то є всі шанси, що вже у серпні його проголосує Сенат і підпише Дональд Трамп.
по теме
У Конгресі США підтримали нові санкції проти Росії
Комітет Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів. Про це повідомляють на сторінці посольства України в США у "Фейсбуці"
Курт Волкер закликав Росію вжити заходів для припинення вогню на Донбасі
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер написав у "Твітері"
Євросоюз продовжив секторальні санкції проти Росії
Обмеження на доступ до іноземного капіталу для банків, торгівлю озброєнням та товарами подвійного призначення, а також доступ до технологій нафто-видобування діятимуть до 31 січня 20 року
Євросоюз продовжив "кримські" санкції проти Росії
Рада Євросоюзу ще на рік продовжила економічні санкції проти Росії, запроваджені через анексію Криму. Українське питання було на порядку денному європейського саміту, який розпочався у Брюсселі сьогодні
Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції проти Росії
Рада Євросоюзу ще на півроку продовжила економічні санкції проти Росії, які були введені через анексію Криму. Українське питання на порядку денному європейського саміту, який розпочався у Брюсселі сьогодні