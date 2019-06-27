В ближайшие несколько часов состоится встреча председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука с лидерами "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявил народный депутат, Сопредседатель партии Вадим Рабинович на брифинге в Днепре, где представители политсилы находятся с рабочей поездкой.

"Я анонсирую: в ближайшие несколько часов состоится прямая встреча председателя Политсовета нашей партии Виктора Медведчука с лидерами "ЛНР" и "ДНР". Надо либо идти к миру, либо врать о мире, надо либо делать шаги, пусть не всегда популярные, но которые ведут к миру, значит, ты честный человек. Дорогие друзья, если человек, политик нашей страны в ситуации, в которой мы все находимся, не идет к миру - он преступник по отношению к своей стране. Мы обещали, и мы это делаем", - заявил народный депутат.

Вадим Рабинович пообещал, что "это не последняя новость - будут освобожденные пленные, будут прямые переговоры, будет снижение тарифов".

"И никто нам - ""Оппозиционной платформы - За жизнь"" - не помешает! Я не понимаю, почему нам должны мешать. Что такого антиукраинского в установлении мира? Скажите, что такого антиукраинского в снижении тарифов на 25%? Что тут такого противоестественного? Народ будет жить лучше, чем они хотели - только они не будут жировать? Что такого страшного произошло, что надо возбуждать уголовные дела? Мы не боимся уголовных дел, мы не боимся тех, кто их возбуждает. И мы будем устанавливать мир, и делать это будем вместе с вами", - резюмировал Вадим Рабинович.