Лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко зустрівся з фермерами на Одещині [ Редактировать ]
Про підтримку українського села і тарифи - сьогодні говорили на Одещині, там із селянами зустрічався лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Про що іще встигли згадати - дивіться далі.
Великомихайлівський район - один із найвіддаленіших на Одещині. Тут повно проблем: погані дороги, безробіття, низький рівень освіти й медицини. А ще вічні труднощі сільгоспробітників: держава не регулює цінову політику на ринку зерна.
"У нас же начинается уборка - цены падают просто вниз, а соляра наоборот поднимается. И эти сельхозпроизводители, которые год ждали этого урожая, они просто берутся за голову", - говорить Зінаїда Кузминська, жителька Великомихайлівського району.
На зустрічі з місцевими жителями Юрій Бойко каже: підтримка сільгосппідприємств - один із пріоритетів "Опозиційної платформи - За життя". Адже, саме на фермерських господарствах і тримається тутешнє життя, саме аграрії наповнюють місцеві бюджети.
"Однозначно надо поддерживать фермеров, поддерживать малый бизнес в селе, поскольку в селе крупных предприятий нет. И когда мы фермера поддержим, он остается жить в селе, он создает рабочие места, село будет жить. Потому что куда идет глава сельсовета - он идет к фермерам: фермер помогает, фермер создает рабочие места. Крупный агро-холдинг мест не создает: приехали, посеяли, уехали, убрали, уехали, а село без рабочих мест. Мы свою основную задачу видим в том, чтобы защитить фермера, который работает на земле, который живет в селе и на это нацелены все наши усилия", - говорить Юрій Бойко, народний депутат України, засновник "Опозиційної платформи - За життя.
На зустрічі звучало ще чимало інших запитань. Окремо Юрій Бойко зупинився на темі драконівських, за його словами, комунальних тарифів. Політик каже: "Опозиційна платформа - За життя" боротиметься за зниження цін на енергоносії, передусім, на газ.
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