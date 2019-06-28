Негода накоїла лиха в Україні [ Редактировать ]
Майже 200 дерев повалив буревій в Івано-Франківській області. Пошкодив покрівлі 25 будівель. Наслідки злив та ураганних вітрів ліквідовували з півсотні рятувальників.
Не оминула негода і Київщину. У Бучі - це неподалік Києва - загинула людина, у столиці госпіталізували двох.
Шквальний вітер зривав дахи та валив дерева. Кілька з них упало на будинки та автомобілі. Потужна злива, яка затопила автошляхи, спричинила затори на дорогах. Через негоду на кілька годин затрималось прибуття потягів. Рятувальники понад 60 разів виїжджали на виклики у столиці.
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