"Звитяга Нескорених" відбудеться сьогодні у столичному Маріїнському парку. Це спортивні змагання серед воїнів АТО та ООС, які отримали поранення внаслідок бойових дій. В українському форматі їх проводять уперше, щоб спортсмени не втрачали форму - адже всесвітніх Ігор Нескорених цьогоріч не буде.

Як ветерани готувалися до Звитяги - Катерина Сривкова розкаже.

На перший погляд - це звичайне тренування з легкої атлетики. Та серед цих спортсменів кожен - герой.

Вадим Свириденко - військовий фельдшер, брав участь у боях за Щастя та Дебальцеве в складі 128-ї бригади. На війні втратив кисті рук та стопи. Та це аж ніяк не заважає йому бігати.

"Ми бігаємо влітку, взимку, всі пори року, люба погода".

Атлети тренуються двічі на тиждень пліч-о-пліч з тренером.

"Стараємося не нашкодити - це основне наше завдання. Це не нашкодити, це допомогти, це відновити їхні можливості і допомогти їм психологічно перш за все реабілітуватися. У нас всі рівні, всі на рівних правах. Якщо є якісь відмінності в людини - ми просто корегуємо тренування. Ми підлаштовуємося під людину", - зазначила Наталя Крушинська, тренер ветеранської десятки.

Звитягу проводитимуть на підтримку спортивних дисциплін, які будуть готувати на Ігри Нескорених 2020 року в Гаазі. Зареєструвалися близько сотні учасників.

"Пауерліфтинг, штовхання ядра, забіг на три кілометри, волейбол сидячи та веслування в двох дисциплінах. Ми даємо офіційний старт національним відборам. По регіонах будуть три відбори, і національний відбір до Ігор Нескорених відбудеться в Києві 8 вересня", - розповідає Сергій Конюшок, президент "Федерації стронгмену України".

"Ми побачили тенденцію, що дійсно, воно дуже стимулює. І побачили, як дійсно, хлопці відновляються", - зазначив Вадим Свириденко, уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

Віктор каже: бігти три кілометри хлопці готові будь-якої миті. Та спортивні досягнення - не головне.

"Ми не ставимо на меті також якісь результати показати, але підтримуємо наших побратимів, які втратили, скажімо, більше, ніж ми. І ми розуміємо, що все це - для них", - наголосив Віктор, позивний "Шрек", учасник "Звитяги Нескорених".

Тарас пробігає близько 15 кілометрів щодня. Бігтиме і у Звитязі, та має значно амбітніші плани.

"Це допомагає. Біг дуже допомагає. Голова перестає боліти, самопочуття покращилось. Я планую бігти марафон морської піхоти, який буде проходити в Сполучених Штатах Америки. 42 кілометри", - говорить Тарас Забожчук, учасник "Звитяги Нескорених".

Після тренування невтомний Вадим спритно змінює бігові протези на повсякденні.

"А далі - на працю!"

Змагання стартують сьогодні об 11 годині у столичному Маріїнському парку.