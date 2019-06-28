Правильное питание поможет сбросить лишние килограммы и поддерживать форму. Но все это будет бессмысленно, если вы будете продолжать есть эти продукты:

1. Сладкие йогурты (в таких йогуртах содержится большое количество сахара и разнообразных добавок. Поэтому лучше купите обычный греческий йогурт и добавьте туда фрукты, орехи или мед. Будет не менее вкусно)

2. Сок (в их составе есть сахар и соль, что само по себе уже превращает продукт в не самый полезный для здоровья. Поэтому лучше отказаться от такой покупки в супермаркете и приготовить свежевыжатый сок из фруктов или ягод самостоятельно)

3. Замороженные полуфабрикаты (эти продукты содержат много соли, сахара, консервантов, вредных компонентов. Гораздо лучше потратить немного времени и приготовить все самостоятельно, зная что ваша еде безопасная и полезная)

4. Обезжиренные продукты (человеку нужны жиры, поэтому не стоит отказываться от них вовсе. А вот снизить их количество реально, если следить за своими калориями)

5. Холодный чай (в этом продукте тоже много вредного. Он содержит сахар, но не дарит того ощущения, которое вы получили бы от натурального чая. Поэтому лучше просто заварите чай и остудите его).

Раньше сообщалось о том, как перейти на здоровое питание, а также как составить правильный рацион при минимальном доходе.