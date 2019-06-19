Правильное питание: пять основных правил [ Редактировать ]
Правильное питание поможет сбросить лишние килограммы и поддерживать форму. Однако стоит помнить, что переход на здоровый рацион не должен навредить вашему здоровью. Специалисты назвали основные правила, которые нужно соблюдать на протяжении жизни, а не в определенный промежуток времени.
Основные правила:
1. Пить воду
Это самое важное при конструировании вашего тела. Вода выводит из организма шлаки и токсины, способствует быстрому обмену веществ и помогает чувствовать себя в 100 раз лучше. Важно - кофе, чай, соки и другие напитки не считаются.
2. Никакого сахара
Когда сахар попадает в организм, он стимулирует выработку гормона инсулина, который замедляет сжигание жиров. Если будете есть сладкое - не ждите уменьшения цифр на весах.
3. Нет алкоголю
Алкоголь обезвоживает организм, блокирует производство глюкозы и тем самым мешает выработке энергии, что в процессе занятий спортом недопустимо.
4. Белки
Они должны составлять не менее 1/3 потребляемых продуктов и входить в каждый полноценный прием пищи. Рыба, курица, индейка, кисломолочные продукты - лучшие источники белка при правильном питании.
5. Не переедать
Это очень важный пункт. Ведь наверняка многие из нас думали хоть раз: "Я не буду сегодня есть мороженное, лучше съем салатик, кукурузку и кусочек сыра". А в итоге по каллориям наедает столько, что лучше бы сьел мороженное.
Так что взвешивайте все, что едите и не нужно запихивать в себя еду, если чувствуете, что "не лезет".
Раньше сообщалось о том, как перейти на здоровое питание, а также как составить правильный рацион при минимальном доходе.
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