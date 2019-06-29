Почему нужно есть зелень [ Редактировать ]
Ученые провели исследования, в которых выяснили, что пучок зелени содержит большую часть витаминов и микроэлементов и других веществ необходимых человеку в день, передает newsyou.info.
Зелень содержит в себе минеральные соли, эфирные масла и другие вещества, оказывающие благотворное влияние на организм, а также замедляющие его старение. Наибольшим антиоксидантным эффектом, считают эксперты, обладает базилик, укроп, петрушка, кинза и другие виды зелени.
Врачи рекомендуют употреблять зелень понемногу с каждым приемом пищи – таким образом за день можно съесть пучок для поддержания здоровья и молодости.
Особую пользу употребление зелени приносит тем, у кого имеются склонности к образованию отеков и артериальной гипертензии. По словам ученых, зелень насыщена солями калия и магния, которые позитивно влияют на функционирование сердца, скелетной мускулатуры, желудочно-кишечного тракта. Употребление зелени помогает нормализовать работу желчного пузыря, способствует выведению лишней жидкости.
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