Ученые провели исследования, в которых выяснили, что пучок зелени содержит большую часть витаминов и микроэлементов и других веществ необходимых человеку в день, передает newsyou.info.

Зелень содержит в себе минеральные соли, эфирные масла и другие вещества, оказывающие благотворное влияние на организм, а также замедляющие его старение. Наибольшим антиоксидантным эффектом, считают эксперты, обладает базилик, укроп, петрушка, кинза и другие виды зелени.

Врачи рекомендуют употреблять зелень понемногу с каждым приемом пищи – таким образом за день можно съесть пучок для поддержания здоровья и молодости.

Особую пользу употребление зелени приносит тем, у кого имеются склонности к образованию отеков и артериальной гипертензии. По словам ученых, зелень насыщена солями калия и магния, которые позитивно влияют на функционирование сердца, скелетной мускулатуры, желудочно-кишечного тракта. Употребление зелени помогает нормализовать работу желчного пузыря, способствует выведению лишней жидкости.

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