Руки каждый день находятся в непрерывном движении. Часто складывается так, что пальцы отекают прямо на глазах. Однако, не каждый знает, с чем это связано и какие основные причины. Отекать они могут как у молодых людей, так и у пожилых. А причины могут быть самыми разнообразными, пишет "Женский ответ".

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Главные причины отеков пальцев рук

Аллергия. Отек пальцев может возникнуть из-за реакции на новые химические средства: порошки, моющие средства, кондиционеры для белья, а также на новый крем. Аллергия может быть и вызвана экспериментами с экзотической пищей.

Накопление жидкости в организме из-за неправильного питания. Жирная и острая пища, алкоголь и обильное питье перед сном могут вызвать временную отечность пальцев рук. Вас может разбудить ощущение того, что ваши руки отекают и хочется ими потрясти.

Заболевания почек. Инфекция, содержащаяся в почках, может также вызывать отеки. Если отек наблюдается каждый день и сопровождает вас в течении всего дня, не проходя даже вечером, - это может быть симптомом пиелонефрита.

Заболевания сердца. Из-за слабой работы сердечной мышцы организм не успевает равномерно распределять кровь по всему телу и, в результате, сначала отекают ноги. Поэтому при первых симптомах необходимо немедленно проконсультироваться с врачом.

Щитовидная железа. Если отеки пальцев рук сопровождаются сухостью кожи, выпадением волос, быстрой утомляемостью и сонливостью в течение дня - это явные признаки того, что вам следует посетить специалиста по эндокринной системе.

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