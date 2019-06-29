Наталия Королевская: за пять лет в стране полностью разрушена система социальной защиты [ Редактировать ]
За пять лет в стране полностью разрушена система социальной защиты, а пенсионеры и вовсе выброшены за грань нищеты!
Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская в ходе посещения территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) в городе Торецк Донецкой области.
"Территориальный центр социального обслуживания – место особенное. Здесь проживают одинокие и незащищенные пенсионеры, которые очень нуждаются в опеке и заботе. К сожалению, государство бросило их на произвол судьбы, и единственной поддержкой для стариков остались сотрудники территориального центра, которые ежедневно, несмотря на ужасы боевых действий, нехватку финансирования и сокращение всех социальных программ, продолжают возвращать этим людям веру в завтрашний день", – отметила народный депутат.
Наталия Королевская подчеркнула, что за пять лет в стране полностью разрушена система социальной защиты граждан, а пенсионеры и вовсе выброшены за грань нищеты. Даже запланированное повышение пенсий с 1 июля больше похоже на издевательство – для большинства пенсионеров оно составит не больше 3 гривен 35 копеек, а для 600 тысяч тех пенсионеров, которые получают минимальную пенсию в 1497 гривен, ее поднимут только на 67 гривен.
"Сегодня наша задача – защитить и поддержать стариков, предоставить им должный уровень социального обеспечения, а коллективу учреждения – гарантировать достойные зарплаты. Для этого нужно пересмотреть прожиточный минимум, повысить пенсии и восстановить все льготы, а работникам терцентра предусмотреть надбавки за работу в условиях постоянной опасности, фактически вблизи линии разграничения. Также необходимо разработать специальную программу осовременивания территориальных центров по всей стране. Чтобы пожилые люди, которые находятся там, не доживали последние дни, а жили полноценной жизнью!" – резюмировала Наталия Королевская.
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