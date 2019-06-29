"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет продолжать делать все для достижения мира в Украине, невзирая на слова и поступки оппонентов

Об этом заявил глава Тернопольской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Кравчук, комментируя освобождение четырех украинцев, которое состоялось в результате договоренностей, достигнутых председателем Политсовета партии Виктором Медведчуком с представителями ОРДО и ОРЛО.

Александр Кравчук подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет продолжать работать в направлении мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, невзирая на слова и поступки оппонентов.

"Освобождение пленных – это большая радость для их семей. Жаль, что до сих пор никто не смог решить этот вопрос. Создается впечатление, что восстановление мира нужно только обычным украинцам и представителям нашей политсилы, а власть совсем не заинтересована в реализации Минских договоренностей", – сказал он.

"Стоит отметить, что произошел не обмен, а освобождение в одностороннем порядке. Таким образом мы доказываем украинцам, что наши слова – это не пустые обещания. Люди видят разницу: где "партия мира", а где – "партия войны". Мы и в дальнейшем продолжим работать в направлении мирного урегулирования конфликта в Донбассе», – подчеркнул Александр Кравчук.

Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" акцентируют, что именно от новоизбранной Верховной Рады будет зависеть, когда в Украине наступит мир.

Напомним, что в результате договоренностей, достигнутых председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком с представителями ОРДО и ОРЛО, в одностороннем порядке освобождены четверо украинцев: Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов. 28 июня они вернулись домой.