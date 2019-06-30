Мы сделаем поддержку молодежи приоритетом государственной политики.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко по случаю Дня молодежи, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня.

По его словам, за последние пять лет общегосударственная молодежная политика, к большому сожалению, сведена к нулю.

"Молодые украинцы хотят учиться, но с каждым годом получать образование становится все труднее. Власть сокращает государственные расходы и последовательно разрушает систему образования, снижая его качество и доступность. Стоимость высшего образования растет, а по сравнению с 2013 годом, в долларовом эквиваленте, стипендии упали почти в 2 раза. Разрушив систему профтехобразования, государство лишило подростков последней возможности получить бесплатное образование, по окончании которого можно трудоустроиться или продолжить обучение в высшем учебном заведении. Прежде всего, в этой ситуации страдает молодежь из малообеспеченных семей", - отметил Юрий Павленко.

В Украине молодые люди не спешат заводить семью и детей. Если в 2013 году родилось 500 тысяч детей, то в 2018-м - уже 335 тысяч. Таким образом, назрел демографический кризис.

В связи с общей неблагоприятной экономической ситуацией в стране и снижением качества и доступности образования молодежь пополняет армию безработных. В то же время доходы работающей молодежи - низкие, и значительная часть живет за чертой бедности.

"Безработица среди молодежи несет в себе социальную нестабильность, приводит к формированию радикальных групп, часто антисоциальной направленности. Ухудшается здоровье молодежи: как минимум пятая часть молодежи (около 2 млн человек) ведет нездоровый образ жизни, а государственные программы по поддержке здорового образа жизни не выполняются. Проблемы с трудоустройством и бедность вынуждают молодое трудоспособное население Украины искать работу за рубежом", - подчеркнул Юрий Павленко.

"Игнорирование проблем молодежи ведет к неуверенности молодых людей в собственном будущем, уменьшению прослойки активного гражданского общества, нагнетанию социального беспокойства, ухудшению демографической ситуации в стране, эмиграции молодых и перспективных специалистов за границу в поисках лучшей жизни. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" четко понимают, что молодежь - это наше будущее. Знания, неиссякаемые энергия и идеи, открытость новому - все это залог успешного развития Украины. Мы исправим ситуацию и сделаем поддержку молодежи приоритетом государственной политики", - акцентировал парламентарий.

"Поздравляю с Днем молодежи! Желаю успехов в учебе и работе, сил на осуществление всего задуманного, творческого развития и хорошего настроения!" - поздравил молодежь с праздником Юрий Павленко.