В Одесі стартують військові навчання Sea Breeze-2019 [ Редактировать ]
Сьогодні стартують військові навчання Sea Breeze-2019. Напередодні до Одеси прибули військово-транспортні літаки країн-членів НАТО. Вони доправили особовий склад, техніку та спорядження для проведення вишколу.
Крім того, прибули кілька бойових кораблів американських військово-морських сил. Загалом, у цьогорічних тренуваннях візьмуть участь судна ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії.
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