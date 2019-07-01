Сьогодні стартують військові навчання Sea Breeze-2019. Напередодні до Одеси прибули військово-транспортні літаки країн-членів НАТО. Вони доправили особовий склад, техніку та спорядження для проведення вишколу.

Крім того, прибули кілька бойових кораблів американських військово-морських сил. Загалом, у цьогорічних тренуваннях візьмуть участь судна ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії.