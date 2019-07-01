Многие женщины борются в попытках отрастить долгую шевелюру. Прежде чем искать причины в неподходящей косметике, следует обратить свое внимание на рацион, ведь самым ценным строительным белком в нашем организме является коллаген.

Организм создает его за счет соединения определенных аминокислот, которые обычно содержатся в продуктах вроде говядины, курицы, рыба, яйцах и молочных продуктах. Но этот процесс также требует витамина C в качестве ключевого ингредиента, а высокое содержание данного витамина фиксируется в папайе.

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Для сохранения здоровых волос наша кожа головы должна хорошо увлажняться. На голове кожа содержит потовые железы, производящие кожное сало, которое смазывает кончики волос по мере их роста. При нехватке увлажнения кожи головы начинает страдать. Персики богаты витаминами A и C, это прекрасные природные увлажнители.

Эти фрукты содержат очень хорошие показатели витаминов А, Е, Е и флавоноидных антиоксидантов вроде бета-каротина, лютеина и зеаксантина. Кроме того, в киви много витамина C, необходимого для производства коллагена, а также жирных кислот Омега-3, обеспечивающих увлажнение. Наконец, киви богатые медью, которая помогает волосам сохранять их естественный цвет и защищаться от седины.

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