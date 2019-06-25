Выпадения волос - распространенная проблема многих женщин. Причин такого неприятного явления может быть масса: от дефицита витаминов и до гормонального сбоя. В любом случае, эта проблема практически всегда решаема, только нужно выявить истинный фактор выпадения волос. Для этого врачи рекомендуют сначала пройти обследование, сообщает newsyou.info.

По данным Американской академии дерматологии, до 40% женщин испытывают видимое выпадение волос в возрасте от 35 до 40 лет. Cреди причин: гормональный сбой, дефицит питательных микроэлементов, снижение иммунитета и окружающая среда.

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Потеря волос может происходить при менопаузе, беременности, травме или стрессе. Достаточно обратиться к эндокринологу, сдать анализы и выяснить каких витаминов или гормонов не хватает. Среди них могут быть витамин B12, В7, железо, цинк и незаменимые жирные кислоты. Добавив их в рацион, в большинстве случаев проблему как рукой снимет.

Проблема выпадения волос часто связана с высоким уровнем мужского гормона тестостерона. Все специалисты рекомендуют для выяснения причин обратиться к медикам и сдать анализы. Если этот вариант не подходит и женщина не хочет, или временно не может сдать анализы, то можно уже сейчас изменить принципы питания и добавить продукты, которые помогают справиться с выпадением волос.

В рационе необходимо добавить постное мясо, бобы, чечевицу, сезонные овощи и фрукты, печень. Рекомендуется принимать омега-3, поливитамины и минеральные добавки с биотином. Если стресс является проблемой выпадения волос, она также советует рассмотреть B-комплекс, магний и смесь адаптогена.

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