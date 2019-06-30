Почему нужно есть сало [ Редактировать ]
Уже многие годы специалисты обсуждают полезные и вредные свойства такого ценного продукта как сало. По мнению экспертов, в целом растительные и животные жиры оказывают благоприятное влияние на здоровье человека, если только не употреблять их в немереном количестве, передает newsyou.info.
Съедать 10-30 граммов свежего сала в день не вредно, а полезно. Этот продукт является превосходным источником витаминов A, D, E и эффективно укрепляет кости. Тем, кто борется с лишним весом, медики советуют употреблять сало без хлеба и лишь в первой половине дня.
Исследование специалистов из Мюнхенского университета показало, что свиное сало содержит арахидоновую кислоту, относящуюся к Омега-6 ненасыщенным жирным кислотам. Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, является частью ферментов сердечной мышцы, контролирует баланс холестерина в крови.
Две жирные кислоты, присутствующие в сале (линолевая и арахидоновая) важны для мозга: они способствуют формированию и развитию мозга у плода и ребенка, а впоследствии защищают мозг в течение всей жизни.
Жирные кислоты сала участвуют в холестериновом обмене и способствует выводу из организма токсинов, таким образом защищая его от вирусов и укрепляя иммунитет. Жиры сала не перегружают печень и легко усваиваются, их употребление улучшает обмен веществ.
Сало помогает сохранить фигуру. Сало медленно расщепляется и может поддерживать чувство сытости в течение долгого времени. Кроме того, оно обладает желчегонным действием. Благодаря этим свойствам, ломтик сала, съеденный утром, помогает оставаться стройным.
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