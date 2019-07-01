ФСБ Росії висунула обвинувачення восьми полоненим морякам в остаточній редакції. Про це у твітері повідомила очільниця Мінохорони здоров'я Уляна Супрун. Йдеться про Євгена Семідоцкого, Юрія Будзилу, Богдана Небилиці, Володимира Терещенка, Андрія Оприска, Андрія Драча, Андрія Ейдера та Сергія Попова.

Країна агресор звинувачує українських моряків у "незаконному" перетині державного кордону. Українці себе винними не визнають. Наполягають, що вони - військовополонені і перебувають під захистом Женевської конвенції.