Долговая нагрузка на бюджет и экономику Украины достигла критической отметки и продолжает увеличиваться. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя данные о том, что за первые 4 месяца 2019 года госдолг вырос на 1,5 млрд долларов или почти на 2%, достигнув 79,82 млрд долларов.

"Госдолг составляет уже почти 80 млрд долларов, и рост на полтора миллиарда за четыре месяца происходит из-за того, что правительство печатает ОВГЗ для наполнения бюджета. В результате долговая петля на шее Украины затягивается еще сильнее", - заявил Сергей Левочкин.

По его словам, за первые четыре месяца расходы на обслуживание госдолга составили 39 млрд грн. или 13,2% расходов общего фонда госбюджета, то есть только на выплату процентов по госдолгу ушла больше чем каждая 8-я гривня в бюджете. При этом суммарные расходы на погашение и обслуживание госдолга сопоставимы с 51% всех расходов бюджета.

"В нынешней ситуации сохраняются валютные риски рефинансирования госдолга. В оставшееся время до конца года Украине необходимо погасить только валютных долгов на сумму порядка 6 млрд долларов со следующим пиком выплат, приходящимся на сентябрь - 1,9 млрд долларов. Золотовалютные резервы на фоне пиковых выплат в мае (погашения 1 млрд долларов еврооблигаций) уже снизились на 1,2 млрд - до 19,3 млрд долларов. В такой ситуации не удивительно, что начали высказываться мнения о дефолте. Его можно избежать, но только одним путем - через максимально благоприятные условия для экономики. Другого пути выхода из долговой петли нет", - подытожил Сергей Левочкин.