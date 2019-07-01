Польща збирається запровадити нову міграційну політику. В уряді занепокоєні відтоком поляків з країни та одночасно погіршенням демографічної ситуації. Якщо у майбутньому тенденція залишиться, урядовці мають намір вжити "активних заходів" із залучення мігрантів.

Наразі обговорюють механізми їхнього відбору - зокрема, кваліфікації, знання мови та інших чинників, які допоможуть інтегруватися у польське суспільство. Водночас нова політика виключає мультикультурність, серед головних принципів - безпека держави та панівна роль польської культури.