Ізраїльська поліція відпустила з-під арешту палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді Аль-Хадмі. Палестинського урядовця затримали напередодні для допиту щодо недавнього візиту президента Чилі Себастьяна Піньєри до Ізраїлю.

Аль Хадмі мав надати пояснення щодо супроводу Піньєри до мечеті Аль-Акса на Храмовій горі, що, як вважають було здійснено "в порушення ізраїльських правил".