Ізраїльська поліція відпустила з-під арешту палестинського міністра у справах Єрусалиму [ Редактировать ]
Ізраїльська поліція відпустила з-під арешту палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді Аль-Хадмі. Палестинського урядовця затримали напередодні для допиту щодо недавнього візиту президента Чилі Себастьяна Піньєри до Ізраїлю.
Аль Хадмі мав надати пояснення щодо супроводу Піньєри до мечеті Аль-Акса на Храмовій горі, що, як вважають було здійснено "в порушення ізраїльських правил".
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