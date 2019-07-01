Приметы на 2 июля: что нельзя делать в день Зосима [ Редактировать ]
2 июля церковь отмечает День святого Зосима. В этот день особо почитают пчел и семейный очаг. Приметы на 2 июля расскажут, как сделать так, чтобы семья никогда не распалась, а супруги перестали ссориться.
Традиции 2 июля
В этот день принято молиться святому Зосиму. Его просят о благополучии, богатстве и семейной гармонии.
А еще сегодня почитают пчел. Считается, что мед, который они сегодня собираются - священный, и лечит от любых болезней.
Бытует мнение, что ручей, который протекает рядом с пасекой, в этот день наполняется чудотворной силой. Его воды становятся целебными и могут спасти даже от самой страшной болезни. Такую воду набирают в бутылки и хранят целый год, так как она по силе приравнивается к святой.
Также святой Зосим покровительствовал семье. Поэтому приметы на 2 июля подскажут, как можно укрепить свой брак и принести в дом мир, перестать ссориться, спасти семью от развода.
Приметы 2 июля
- Приметы на 2 июля говорят, что тот, кого сегодня ужалит пчела - очень грешный и злой человек.
- Агрессивные и злые пчелы - значит, жди жары и засухи.
- Пчелы вялые - станет холодно или будет сильная непогода.
- Пчелы спешат спрятаться в улье - скоро будет дождь или ненастье.
- Если к вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков.
- Дело, начатое 2 июля, будет успешным.
Сон с 1 на 2 июля вещий. Исполнится в течение 10 дней. Особенно велика вероятность исполнения для людей, появившихся на свет в этот день. Сновидение, увиденное днем 2 июля, начнет сбываться в ближайшие несколько дней.
Напомним, узнайте традиции на Ивана Купала 7 июля.
по теме
Приметы на 1 июля: что нельзя делать в Ярилин день
1 июля - Ярилин день. Это большой праздник природы, солнца и магического воздействия
Приметы на 30 июня: что нельзя делать
30 июня церковь отмечает День трех братьев, в народе же его называли Солнцестой
Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день
29 июня православные христиане почитают память святителя Тихона
Приметы на 27 июня: что нельзя делать в Елисеев день
27 июня по церковному календарю день Елисея