2 июля церковь отмечает День святого Зосима. В этот день особо почитают пчел и семейный очаг. Приметы на 2 июля расскажут, как сделать так, чтобы семья никогда не распалась, а супруги перестали ссориться.

Традиции 2 июля

В этот день принято молиться святому Зосиму. Его просят о благополучии, богатстве и семейной гармонии.

А еще сегодня почитают пчел. Считается, что мед, который они сегодня собираются - священный, и лечит от любых болезней.

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Бытует мнение, что ручей, который протекает рядом с пасекой, в этот день наполняется чудотворной силой. Его воды становятся целебными и могут спасти даже от самой страшной болезни. Такую воду набирают в бутылки и хранят целый год, так как она по силе приравнивается к святой.

Также святой Зосим покровительствовал семье. Поэтому приметы на 2 июля подскажут, как можно укрепить свой брак и принести в дом мир, перестать ссориться, спасти семью от развода.

Приметы 2 июля

Приметы на 2 июля говорят, что тот, кого сегодня ужалит пчела - очень грешный и злой человек.

Агрессивные и злые пчелы - значит, жди жары и засухи.

Пчелы вялые - станет холодно или будет сильная непогода.

Пчелы спешат спрятаться в улье - скоро будет дождь или ненастье.

Если к вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков.

Дело, начатое 2 июля, будет успешным.

Сон с 1 на 2 июля вещий. Исполнится в течение 10 дней. Особенно велика вероятность исполнения для людей, появившихся на свет в этот день. Сновидение, увиденное днем 2 июля, начнет сбываться в ближайшие несколько дней.

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