Украинская теннисистка вышла в полуфинал парных соревнований в Франции [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Надежда Киченок и представитель Пакистана Айсам Куреши пробились в полуфинал соревнований в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции, информирует "УНН".
В четвертьфинальном матче украинско-пакистанский дуэт Киченок/Куреши за 1 час 7 минут обыграл тайваньско-австрийскую пару Чжан/Марах - 6:3, 6:4.
В полуфинале Киченок и Куреши ожидает игра с победительницей среди 2-ой сеяной пары или 5-й сеяной пары.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка триумфально выиграла престижный турнир.
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