Олег Верняев завоевал "золото" Европейских игр [ Редактировать ]
Гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях.
Украинец опередил представителей Кипра и Турции, которые и заняли остальные места на пьедестале.
Для Олега Верняева эта медаль стала уже третьей на Европейских играх - ранее он добыл два серебра.
В спортивной гимнастике эта медаль стала для Украины девятой (два золота, два серебра, пять бронзовых наград).
Таким образом, в общем медальном зачете Украина сейчас находится на 3-й позиции - наши спортсмены в Минске завоевали уже 50 медалей (15 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых).
Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.
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