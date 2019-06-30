Гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях.

Украинец опередил представителей Кипра и Турции, которые и заняли остальные места на пьедестале.

Для Олега Верняева эта медаль стала уже третьей на Европейских играх - ранее он добыл два серебра.

В спортивной гимнастике эта медаль стала для Украины девятой (два золота, два серебра, пять бронзовых наград).

Таким образом, в общем медальном зачете Украина сейчас находится на 3-й позиции - наши спортсмены в Минске завоевали уже 50 медалей (15 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых).

Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.