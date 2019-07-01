Черговий наліт ізраїльських ВПС на Сирію закінчився міжнародним скандалом. Намагаючись відбити атаку, сирійські зенітники влучили в острів Кіпр. Розповідає Антон Готліб.

Наліт був потужнішим ніж зазвичай. Ізраїльські літаки вразили цілі біля Дамаска і Хомса. За даними Міноборони Сирії в атаці також брав участь ізраїльський флот, його кораблі випустили крилаті ракети. Атаковано: штаб-квартиру корпусу вартових ісламської революції Ірану в Сирії, склади зброї і дослідницький центр, який займався розробкою озброєнь.

Сирійська ППО, під час відбиття нальоту, відкрила безладний вогонь. Одна з ракет, пролетіла близько 200 кілометрів, впала на території Північного Кіпру біля селища Ташкент і викликала там неабияку паніку. На ракеті були написи російською мовою - про це офіційно оголосив уряд Турецької республіки Північного Кіпру.

Це не перший випадок, коли від недоладних дій сирійських зенітників потерпає третя сторона. Найгучніший інцидент стався у вересні минулого року. Під час відбиття атаки ізраїльтян сирійці збили російський літак. Москва в усьому звинуватила Єрусалим. Прем'єр Нетаньяху заявив, що нальоти триватимуть, поки дії Сирії становитимуть загрозу.

"У Израиля есть достаточные ответы. И пока, я думаю, вот такие мелкомасштабные операции естественны для нас и они происходят каждый день. Если Иран захочет с территории Сирии втянуть Израиль в полномасштабный конфликт на фронте Голанских высот, то у нас тоже есть ответ", - говорить Марк Бабот, военный эксперт.

Незважаючи на всі спроби Москви озброїти сирійців найсучаснішою зброєю, тим не вдається протистояти ізраїльським ВПС. Після кожного нальоту зенітники зазнають втрат - у льотчиків прямий наказ, знищувати позиції ППО, з яких по ним ведуть вогонь. Не допомогла навіть поставка комплексів С-300. Після їх розгортання ізраїльтяни почали використовувати малопомітні літаки F-35, які радари комплексу просто не бачать.