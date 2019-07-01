Водій машини не впорався з кермуванням та врізався в дерево

У фатальній ДТП загинула відома волонтерка Марина Шеремет. Сталося це сьогодні вранці на Чернігівщині. За попередньою інформацією правоохоронців, причина автокатастрофи - перевищення швидкості.

Водій машини не впорався з кермуванням та врізався в дерево. Від отриманих травм Марина померла на місці. Її чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.