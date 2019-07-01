На Чернігівщині у аварії загинула волонтерка Марина Шеремет [ Редактировать ]
У фатальній ДТП загинула відома волонтерка Марина Шеремет. Сталося це сьогодні вранці на Чернігівщині. За попередньою інформацією правоохоронців, причина автокатастрофи - перевищення швидкості.
Водій машини не впорався з кермуванням та врізався в дерево. Від отриманих травм Марина померла на місці. Її чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.
по теме
Трупы на дороге и разорванное авто: план "Сирена" обернулся жутким ДТП
В ночь на понедельник, 1 июля, в Николаевской области, в районе курортной зоны Рыбаковка, автомобиль Nissan Primera вылетел с дороги и врезался в сложенные вне проезжей части бетонные столбы
На Дніпропетровщині поліція влаштувала погоню за нетверезим водієм
ДТП на Дніпропетровщині. Кермувальник Деу Ланоса, який був напідпитку, вирішив утекти від поліцейських. Проте не впорався з кермуванням і на швидкості влетів у дерево
На пляж Одессы с обрыва упал автомобиль (фото)
В Одессе в районе 16-й станции Фонтана на пляж с огромного обрыва упал автомобиль Daewoo
В горах автобус рухнул в ущелье, погибли более 40 человек
20 июня в Индии, в гималайском штате Химачал-Прадешв, пассажирский автобус упал в ущелье. Погибли не менее 43 человек, еще 35 получили травмы
Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил женщину
Инцидент произошел, когда королевская чета ехала в Виндзор на церковную службу