В пятницу, 5 июля, в Днепре на улице Аэропортовской произошло ДТП. Известно, что Subaru съехал в кювет и врезался в дерево. Вследствие ДТП водителя госпитализировали, передает "Информатор".

По предварительной информации, водитель автомобиля двигался в сторону "Эпицентра". Водитель рассказал, что он не справился с управлением, его начало кренить вправо и он выехал в кювет, после чего влетел в дерево.

Читайте также ЧП в Днепре: мужчина с инсультом упал в погреб

Фото: Информатор

Мужчина получил рваные раны лица, гематомы и ссадины. Его госпитализировали. Движение на данном участке не затруднено. Детали происшествия будут выяснять правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошло тройное ДТП, а также в Киеве пьяный водитель протаранил микроавтобус.