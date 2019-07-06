ДТП в Днепре: водитель слетел с дороги в дерево (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июля, в Днепре на улице Аэропортовской произошло ДТП. Известно, что Subaru съехал в кювет и врезался в дерево. Вследствие ДТП водителя госпитализировали, передает "Информатор".
По предварительной информации, водитель автомобиля двигался в сторону "Эпицентра". Водитель рассказал, что он не справился с управлением, его начало кренить вправо и он выехал в кювет, после чего влетел в дерево.
Фото: Информатор
Мужчина получил рваные раны лица, гематомы и ссадины. Его госпитализировали. Движение на данном участке не затруднено. Детали происшествия будут выяснять правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Днепре произошло тройное ДТП, а также в Киеве пьяный водитель протаранил микроавтобус.
по теме
Страшное ДТП в Днепре: в аварии пострадал годовалый ребенок
В понедельник, 1 июля, в Днепре на перекрестке улиц Казакова и Дубинина произошло ДТП
В Днепре произошло жуткое ДТП с ребенком (видео)
В воскресенье, 16 июня, в Днепре на Донецком шоссе произошло ДТП
Случился приступ: в Киеве больной мужчина спровоцировал ДТП
В пятницу, 5 июля, в Киеве на улице Большой Васильковской произошла авария с участием четырех машин
В Днепре произошло тройное ДТП
В четверг, 4 июля, в Днепре на Сичеславской набережной произошло ДТП
Девушка-водитель на скорости сбила мужчину насмерть
В среду, 3 июля, в Днепре на улице Калиновой произошло ДТП