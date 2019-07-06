"Мы ждем от Европы не слов, а действий" - Зеленский [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Краматорск сделал важное заявление. Он сообщил, что ожидает от западных партнеров не только слов поддержки Украине, но и реальных действий. Об этом он рассказал в интервью DW.
Кроме того, глава государства отметил, что во время всех официальных встреч, он услышал слова об максимальной поддержки Киева от канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
"Я очень надеюсь, что с их стороны будут все же поступки более серьезные - не просто на словах поддерживать Украину, а будут реальные действия", - добавил Зеленский. Также, по его словам, такая поддержка является единственным шансом для войны дипломатическим путем.
Президент Украины отметил, что рассчитывает на проведение встречи внешнеполитических советников в "нормандском формате", которая запланирована на 12 июля, и что она не будет сорвана российской стороной.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал новый важный закон.
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