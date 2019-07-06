В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О профессиональном предвысшем образовании". Об этом сообщается в пресс-службе Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Отмечается, что уже с 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут оказывать профессиональное передвысшее образование. Известно, что они будут готовить младших бакалавров. Кроме того, эти учебные заведение больше не набирать абитуриентов на категорию "младшего специалиста".

"Образование для взрослых станет более гибким - человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни. Учебные заведения получат новую систему государственного финансирования, а студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуальной образования" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал канадцев инвестировать в Украину.