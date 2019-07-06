Ведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения (видео) [ Редактировать ]
В США на юге Калифорнии во время эфира новостей телеканала KCAL9 началось землетрясение.
"После того, как телеведущие ощутили сильные толчки, они попрощались со зрителями и залезли под стол", - говорится в сообщении.
Подробнее смотрите в видеоматериале.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в четверг, 4 июля, на юге Калифорнии. После землетрясения было зарегистрировано, по меньшей мере еще четыре крупных подземных толчка.
по теме
У Каліфорнії рахують збитки від руйнівного землетрусу
На півдні Каліфорнії стався землетрус, найсильніший у штаті за останні 20 років - подекуди через розриви газогонів спалахнули пожежі
CША сколыхнуло стихийное бедствие
Отмечается, что магнитуда стихийного бедствия достигла отметки 7,1
Каліфорнію сколихнуло землетрусом
В Каліфорнії стався землетрус - найбільший за останні 20 років. Нарахували близько сотні підземних поштовхів, найпотужній з яких магнітудою 6,4. Пошкоджено нафтогони та лінії електропередач
Землетрясение в США: реакция президента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на ситуации в штате Калифорния, где произошло землетрясение магнитудой 6,4
США всколыхнуло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юге американского штата Калифорния