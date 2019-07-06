В США на юге Калифорнии во время эфира новостей телеканала KCAL9 началось землетрясение.

"После того, как телеведущие ощутили сильные толчки, они попрощались со зрителями и залезли под стол", - говорится в сообщении.

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Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в четверг, 4 июля, на юге Калифорнии. После землетрясения было зарегистрировано, по меньшей мере еще четыре крупных подземных толчка.