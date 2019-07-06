Вибори-2019: рейтинг політичних вподобань українців [ Редактировать ]
Центрвиборчком має провести повторне жеребкування, - таке рішення ухвалив касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.
А поки ЦВК готується оскаржити це рішення, є чергові данні від соціологів.
За результатами опитування, яке провів Міжнародний дослідницький центр "BURI-Україна", до нового парламенту можуть потрапити п'ять партій.
Це результати опитування тих респондентів, хто вирішив піти на вибори та вже визначився, за кого голосувати:
- Лідером є партія "Слуга народу" - за неї готові проголосувати майже 42 відсотки опитаних (41,6%);
- Друге місце - в "Опозиційної платформи - За життя" - майже 14 процентів. (13,8%);
- Третя - "Батьківщина" Юлії Тимошенко - цю політсилу підтримали 8 відсотків (8,3%);
- Четверте місце - у партії "Голос" Святослава Вакарчука - 7 процентів (7,1%);
- Ну і дуже близько до прохідного бар'єру - 5,9% - партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка.
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