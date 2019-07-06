Центрвиборчком має провести повторне жеребкування, - таке рішення ухвалив касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.

А поки ЦВК готується оскаржити це рішення, є чергові данні від соціологів.

За результатами опитування, яке провів Міжнародний дослідницький центр "BURI-Україна", до нового парламенту можуть потрапити п'ять партій.

Це результати опитування тих респондентів, хто вирішив піти на вибори та вже визначився, за кого голосувати: