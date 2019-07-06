Зеленский потребовал увольнения четырех глав таможни [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Закарпатье призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении в течении двух дней. Об этом сообщает mukachevo.net.
Зеленский отметил, что в противной ситуации он будет требовать от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова освободить всех четырех руководителей.
Отмечается, что главным месседжем команды президента с поездкой на границу стало то, что "наверх уже заносить не надо, и провозить не надо".
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал важное заявление касательно "Северного потока-2".
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