Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Закарпатье призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении в течении двух дней. Об этом сообщает mukachevo.net.

Зеленский отметил, что в противной ситуации он будет требовать от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова освободить всех четырех руководителей.

Отмечается, что главным месседжем команды президента с поездкой на границу стало то, что "наверх уже заносить не надо, и провозить не надо".

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал важное заявление касательно "Северного потока-2".