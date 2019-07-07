В США озвучили план по противодействию России [ Редактировать ]
Директор агенства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил концепцию, которая, на их мнение, поможет в противодействии влияния Кремля в мире, сообщает Deutsche Welle.
Он также добавил, что миссия USAID заключается в помощи правительствам других стран, частному сектору, гражданскому обществу в государствах-партнерах США на пути к самодостаточному развитию. Он сообщил, что Программа по противодействию пагубного влияния Кремля должна стать важным инструментом.
"США давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа исключительно важна для стратегических интересов Америки. При этом российское правительство и его представители поставили себе целью ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров", - заявил Грин.
Он также добавил, что нынешние власти России являются "авторитарным режимом, который агрессивно ищет новую сферу влияния за рубежом", а также сравнив его с коварным хищником. Грин указал, что Кремль пытается распространить свое влияние на страны Европы и Евразии.
Ранее сообщалось, что Волкер сделал резкое заявление касательно встречи в "нормандском формате".
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