В субботу, 6 июля, в США во Флориде произошло ЧП. Известно, что в одном из торговых центров произошел взрыв. Вследствие происшествия пострадало 20 человек, двое среди них получили серьезные ранения. Об этом сообщает Associated Press.

По предварительной информации от спасательных служб, в результате взрыва было сильно повреждено здание, оставив часть металлического каркаса, а также выбило окна в фитнес-клубе по соседству.

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Пожарные вместе с поисковыми собаками проводят спасательную операцию и ищут среди обломков возможных пострадавших. Они заявили, что причиной взрыва стал газ.

Взрыв разбросал большие куски бетона на расстоянии до 50 метров и повредил несколько припаркованных автомобилей. Спасателям пришлось перекрыть улицу для движения автотранспорта.

Фото: twitter.com/WMBDNews

Ранее сообщалось, что в Китае взорвался химический завод.