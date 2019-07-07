В США прогремел мощный взрыв в ТРЦ [ Редактировать ]
В субботу, 6 июля, в США во Флориде произошло ЧП. Известно, что в одном из торговых центров произошел взрыв. Вследствие происшествия пострадало 20 человек, двое среди них получили серьезные ранения. Об этом сообщает Associated Press.
По предварительной информации от спасательных служб, в результате взрыва было сильно повреждено здание, оставив часть металлического каркаса, а также выбило окна в фитнес-клубе по соседству.
Пожарные вместе с поисковыми собаками проводят спасательную операцию и ищут среди обломков возможных пострадавших. Они заявили, что причиной взрыва стал газ.
Взрыв разбросал большие куски бетона на расстоянии до 50 метров и повредил несколько припаркованных автомобилей. Спасателям пришлось перекрыть улицу для движения автотранспорта.
Фото: twitter.com/WMBDNews
Ранее сообщалось, что в Китае взорвался химический завод.
по теме
В США озвучили план по противодействию России
Директор агенства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил концепцию
В Харькове "заминировали" метро и стадион
В четверг, 4 июля, в Харькове правоохранители получили сообщение о закладке взрывчатки
Кровавый салют в Минске: во время праздника произошло ЧП
Во время празднования Дня независимости Беларуси взорвались два салюта, вследствие которых погибла женщина
Взрыв под Днепром: Зеленский займется расследованием ЧП
В селе Пашена Балка произошло серьезное ЧП: дети, которые игрались на детской площадке, подорвались на гранате
Под Днепром дети подорвались на гранате
В понедельник, 1 июля, в Днепропетровской области в селе Пашена Балка произошел жуткий инцидент