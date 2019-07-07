Освітні зміни: голова Харківської ОДА підтримала новації, запропоновані на конференції EdCamp [ Редактировать ]
"НЕ-конференція"- вчительські збори, які проходять в Харкові вже вп'яте. Як виховувати дітей у світі, який так швидко змінюється, і від чого варто відмовитися - знають наші корреспонденти.
На символ цьогорічної зустрічі на Едкемпі - дерево - педагоги вішають листки з побажаннями що залишити, а чого позбутися в сучасній освіті.
"Я написала, що у нас є в освіті люди творчі, креативні, а не вистачає тим людям трошки віри в себе, т.щ. підтримки ми іноді дуже мало відчуваємо від якихось державних органів", - говорить Юлія Малюк, вчитель, Кременчук.
Натхненники руху Едкемп в Україні кажуть - створюють спільноту відповідальних вчителів. В ній вже 20 тисяч педагогів, мета - виховати хорошу людину.
"Ми стартуємо на цій події соціально-емоційного та етичного навчання. Це міжнародна програма, яка дозволяє відпрацьовувати в школах так звані м'які навички. Вміння працювати в команді, взаємодіяти без конфліктів, знаходити спільну мову - це ті головні навички, на які, які очікують від дітей, коли вони стають дорослими", - говорить Олександр Елькін натхненник руху Едкемп в Україні, радник міністерки освіти і науки.
З нового року у пілотному проекті з соціально-емоційного навчання візьмуть участь 25 українських шкіл.
"Будуть представлені для вчителів перші уроки з такої програми. Тобто вчителям треба навчитися, в який спосіб поряд зі знаннями, поряд з уміннями формувати у наших молодих людей ті цінності, які допоможуть їхнє життя зробити таким, щоб вони могли самореалізуватись і бути щасливими", - говорить Лілія Гриневич, міністерка освіти України.
Освіта повинна змінитися докорінно - вважають експерти Едкемпу. І пропонують, приміром, ввести урок майбутнього.
"Сучасні там діти майбутнього мусить вміти в першу чергу не змагатися за перемогу і де результат є досягненням одного, а вчитися будувати команди, комунікувати між собою заради того, щоб досягати успіху спільно. Т.щ. тільки команди в майбутньому досягатимуть успіху", - говорить Тарас Тополя, експерт.
Розширювати кругозір учнів пропонують і через зміну меню шкільного харчування. На нову, світову, систему перейшли вже 800 шкіл.
"Їх треба годувати їжею, яка існує в світі. Не лише котлетами, відбивними, котлетами, відбивними, а можна готувати міністролі, можна готувати чай масала, можна готувати різні європейські та світові страви. Для того, щоб діти не жили ось в такому маленькому світі радянського союзу, де не існує закордонних страв, а існує котлети по-пожарськи і все", - говорить Євген Клопотенко, експерт з харчування.
Першими новації підхоплять харківські школи.
"Найголовніший аспект цієї конференції - те, що ініціатива йде знизу. І саме представники освіти ініціюють ті питання і ті зміни, які потрібно втілювати в освіті, вони проходять через органи державної влади, і втілюються у практику. Це є основним, коли ти працюєш для людей, і коли користь приходить до людей. І я дуже сподіваюся, що Харківщина, яка є лідером 4 рік поспіль за якістю і доступністю в освіті, надасть свої практики і свій досвід", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
На підтримку професії вчителя сьогодні ввечері педагоги проведуть флешмоб. Створять величезний напис-хештег.
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